AMD bekræfter Ryzen ThreadRipper er på trapperne

2017 Financial Analyst Day omhandlede ikke kun AMD Vega GPU'en, og AMD bekræftede også ankomsten af deres nye Threadripper, som også lanceres i 2017.

Vi omtalte forleden HEDT platformen og Ryzen Threadripper, og under 2017 Financial Analyst Day, kom flere kort på bordet fra AMD’s side.



Denne nye AMD processor, tager altså skridtet en tand videre end Ryzen 7, og bliver ifølge AMD selv udråbt som ” the world's fastest ultra-premium desktop systems”



Jim Anderson, Senior Vice President and General Manager for Computing and Graphics Business Group at AMD, fremviste en video, der teaser for kommende Ryzen Threadripper branding, sammen med kommentarer om, at Threadripper allerede ser dagens lys i 2017.



AMD Threadripper processorene udbyder med op til 16 CPU cores og op til 32 threads, og inddrager den nye HEDT platform, som også medbringer bedre I/O, flere PCIe baner, og sikkert også understøttelse af quad-channel DDR4. som vi skrev i første nyhed om Threadripper, som er der basalt set tale om en Naples processor bare til destkops denne gang. Det skal så lige nævnes, at Naples også findes i 32 core/64 thread versioner.



Det forlyder også Threadripper lanceres i 10 core, 12 core, og 16 core SKUs, hvilket uden tvivl ligger pres på kommende Intel Skylake-X lineup.



AMD gjorde det også klart, at alle detaljerne om Ryzen Threadripper gemmer til Computex, som Tweak.dk heldigvis er en del af.

