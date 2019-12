AUTHOR :

AMD bekræfter i en video de allerede arbejder på Zen 5

Alt imens vi knokler på at få et spændende review klar til jer fra AMD lejren, så betyder færdige produkter ikke AMD har tænkte sig at hvile på laurbladene.

I en ny video, som er med til at fejre årsdagen for deres første Ryzen lancering, forklarer deres chefarkitekt på Zen platformen, at AMD allerede arbejder på et Zen 5 projekt.

Dermed har vi altså små ti dage før Zen+ officielt indtræder på scenen en klar indikation om, at AMD ikke har tænkt sig at sætte farten ned. På nuværende tidspunkt, kender vi kun til Zen 2 og Zen 3, som alle bygges på en 7nm node. Dermed lader det ikke til AMD fortsætter nummereringen til Zen 4, men i stedet hopper direkte til Zen 5. Om Zen+ tager pladsen for Zen 4, står hen i det uvisse, eller om vi får en helt ny navngivningen senere.



Der gættes også på grunden til man kunne have valgt at skippe Zen 4, skal findes i at den kinesiske kultur mener tallet 4 betyder uheld, og den chance tager AMD måske ikke?



Et kig i retning af nuværende AMD roadmap afslører Zen 3 i 2020, og derfor må man næsten konkludere Zen 5 tidligst vil træde ind på scenen i 2021-ish.