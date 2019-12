AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-03 08:29:37

AMD forsikrer Ryzen 3000 vil performe ens på tværs af B450, X470 og X570

Ejere af socket AM4 400 seriens bundkort burde ikke have meget at bekymre sig om, da AMD’s seneste udmelding om præstationsparitet på tværs af B450, X470 og X570 med Ryzen 3000 processorer bør give ro i sindet med hensyn til performance på tværs af de forskellige bundkort.

Hvis du ikke umildbart planlægger at drage fordel af det nye PCIe 4.0 og dertilhørende båndbredde, er der ringe grund til at opgradere dit bundkort på nuværende tidspunkt, hvis du skulle være nervøs for at miste rå performance.



AMD annoncerede sin 7nm Ryzen 3000 familie på Computex 2019, og her lovede AMD højere instruktioner pr. clock, bedre hukommelsesunderstøtte, højere clockfrekvenser og flere kerner i den øverste ende af familien. Med de nye chips holder AMD også det meste af sin allerede imponerende socket kompatibilitet, hvilket betyder, at ejere af ældre bundkort kan opgradere til AMD’s nyeste CPU, uden bekymring om X570-kompatibilitet.



"Just because the X570 exists, and just because the X570 is the most advanced chipset you can get in 2019, that doesn’t mean that the B450 or X470 chipsets are no longer relevant," fortæller Donny Woligroski, som har hjemme hos AMD's enthusiast desktop marketing team.



“If someone’s searching for a platform, and doesn’t really need that enthusiast-class PCIe Gen4 storage, or you’re not planning to buy a PCIe Gen 4 graphics card in the next six months to a year, it makes a lot of sense to look at those lower-tier boards like the X470 and B450, which will offer the same performance on those 3rd Gen Ryzen processors as the X570 will," fortsætter Woligroski.



Faktisk vil de største bevæggrunde til at skifte til et nyt X570 bundkort være Navi baserede Radeon RX 5700 eller de kommende PCIe 4.0 SSD'er. Brugere, der kigger i retning af den nye 12 core Ryzen 9 3900X, kan også overveje et X570 bundkort, især hvis overclocking bliver målet.

