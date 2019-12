AUTHOR :

AMD fremviser Zen 2 baseret 7nm EPYC Rome CPU. Så vildt performer den

Med teksten ”Single-socket beats Intel's best-in-class dual-socket Skylake”, viser AMD konkurrenten fra Intel de bestemt ikke har smidt håndklædet i ringen med hensyn til at være med fremme i feltet.

AMD annoncerede i dag ankomsten af deres nye EPYC "Rome“ CPU, verdens første 7nm datacenter CPU, som er baseret på Zen 2 arkitekturen og blandt andet gennem på op til 64-cores/128-threads.

Highlights of the event included:

• Announcing that Amazon Web Services, the world’s largest cloud provider, has introduced three new AMD EPYC™ processor-based cloud instances,



• Launching our 7nm-based AMD Radeon Instinct™ MI60 and MI50 (“Vega 20”) datacenter graphics processors,



• Detailing our “Zen 2” CPU core and modular design methodology,



• Disclosing new specifics about our next-generation 7nm “Zen 2”-based EPYC™ processors (codenamed “Rome”), and



• Demonstrating “Rome” for the first time, including a live “Rome” + Radeon Instinct MI60 demo and a competitive demo that has a single “Rome” processor outperforming dual, top-of-the line current generation Intel Xeon 8180M processors in a compute-intensive rendering workload.



Under AMD ”The Next Horizon“ event, fremviste blandt andet Lisa Su deres nye 7nm Vega baseret Instinct MI60 og dertilhørende detaljer og ikke mindst performance grafer for deres nyeste 7nm EPYC "Rome“ datacenter CPU.



AMD benyttede også lejligheden til at gå i dybden med deres nye Zen 2 CPU core og modulopbygget metode, som de selv omtaler som et chiplet design.



Ifølge fremviste slider på ”The Next Horizon“ eventet, fik pressen indblik i 7nm EPYC Rome datacenter CPU’en, som indeholder op til 64 Zen 2 cores med 128-threads, som Lisa Su forklarede giver forbedret instructions-per-cycle end deres første generation og dermed udvide båndbredden markant.

Vi har på nuværende tidspunkt ingen informationer om clockfrekvenser.



”This is out first PCIe 4.0 capable x86 server CPU, which both brings double the bandwidth/channel, as well as dramatically improves accelerator performance on the entire platform” forklarer AMD i deres pressemeddelse.



Rent performancemæssigt skulle EPYC Rome kunne tilbyde 2x mere performance pr. socket og 4x floating point pr. socket sammenlignet med sidste generation.



På eventet fremviste AMD en live demo af en prototype single socket AMD EPYC Rome, som understøtter op til 4TB DRAM, og tilbyder 128-lanes PCIe 4.0. Her blev den sat i stævne mod Intels "best-in-class“ Skylake dual-socket platform med to Intel 8180M Platinum CPU’er med understøttelse af op til 3TB DRAM og 96 PCIe 3.0 lanes.



I et head-to-head performance preview, præsterede AMD's single-socket EPYC Rome at matche Intels platform, og i flere scenarier værende direkte hurtigere end Intels dual-socket platform, og dermed fremvise potentialet i deres nye 7nm EPYC Rome CPU baseret på Zen 2 arkitekturen. På en prototype vel og mærke.



AMD forklarede i samme omgang deres EPYC Rome bliver både forud og bagudkompatibel med Naples og next-generation Milan platformen.



Forventet lancering af Zen 2 baseret 7nm EPYC Rome CPU er sat til 2019 uden nogen konkret dato blev omtalt.



Zen 3 Milan skulle være programsat til 2020.

