AMD fremviser indpakningen til deres første HEDT CPU.

Normalt er indpakningen kedelig, og ofte bestående af grimme papkasser. Her skiller AMD sig ud, når det handler om indpakningen af ThreadRipper.

Kan en indpakning være interessant?

Svaret er ja, når det altså handler om AMD ThreadRipper, som AMD har ladet deres release-kanon med.



Planen fra AMD’s side er klar, at tage Intel med bukserne ned om anklerne, og udnytte den vending i markedet, som AMD skabt med release af Ryzen. Deres nye desktop 16-core CPU lancering får fuld gas, og nu star den famøse Lisa Su frem i et tweet, hvor hun fremviser verdens første Threadripper pakke, som uden tvivl er på vej ud til medierne.



Bagved det smukke ydrer bestående af en glasfacade, gemmes en KÆMPE ThreadRipper die. Forventet release dato as we speak, hedder 10 august, og med et udstillingsvindue under SIGGRAPH 2017.



BRING IT ON!

