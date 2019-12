AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-20 11:20:43

AMD har lanceret deres anden generation Ryzen til desktops

Til dem af jer der eventuelt skulle have misset vores TEST: AMD Ryzen 7 2700X og Ryzen 5 2600X i går, så har AMD officielt taget gavepapiret af deres anden generation AMD Ryzen processorer.

Til dem af jer der eventuelt skulle have misset vores TEST: AMD Ryzen 7 2700X og Ryzen 5 2600X igår, så har AMD officielt taget gavepapiret af deres anden generation AMD Ryzen processorer.

Her hævder AMD selv, at der er op imod 15 procent bedre performance i gaming mod første generation Ryzen.



I første batch annoncerede AMD Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X og Ryzen 5 2600, som blandt andet bringer Precision Boost 2 og Extended Frequency Range 2 (XFR 2) med sig i bagagen.



Ryzen 2 bringer også AMD Wraith køleren med sig i retail boksen, og sammen med AMD’s flagskib, Ryzen 7 2700X inkluderes en helt ny Wraith Prism køler, som på papiret giver bedre performance mht. lavere temperatur. Hertil prydes Wraith Prism med tiden trend i form af RGB.



Det nye AMD X470 chipset understøtter alle anden generation Ryzen desktop processorer på et socket AM4 bundkort og mulighed for download og brug af AMD’s nye StoreMI software/teknologi.

StoreMI technology allows end users to blend up to 256GB of performance storage, such as NVMe or SATA SSD, with high capacity SSD or HDD storage into a single automated Virtual SSD. Machine Intelligent Storage learns how you use your system and dynamically adapts to provide SSD performance for all of your active applications and stores less frequently accessed data on the capacity drive.



AMD Computing and Graphics Business Group senior vice-president, Jim Anderson forklarer:



”Our second gen Ryzen CPUs raise the standards for enthusiast gamers and creators”



“With this launch, we’re demonstrating that we are just getting started, that we are committed to delivering a multi-generational roadmap of leadership high-performance processors that will drive innovation and competition into the industry for years to come”



AMD’s nye “Zen+” core hæver IPC og reducerer samtidig cache og hukommelse-latency sammenlignet med første generation Ryzen. AMD’s SenseMI teknologi opdateres med Precision Boost 2, som åbner op for 2nd Gen Ryzen kan analysere systemets workload and computermiljø, og optimerer systemet til at kunne levere bedst tænke performance til brugeren af systemet.

Temperaturen har også været i fokus på Ryzen 2, og denne gang har AMD ved blandt andet at lodde integrerede heat spreaders på for at sænke temperatur og der vej åbne op for bedre overclocking potentiale.



Performance tuning, enabled by the new Ryzen Master 1.3 software, is easier and can manage per-core overclocking with automatic identification of the potentially fastest cores.



Vi ser frem til at gå mere i dybden den kommende tid, hvor vi blandt andet tager et kig på gaming performance på Ryzen 2 og gaming, videoredigering, 4K og en omgang overclocking.