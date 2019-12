AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-14 12:06:45

AMD lancerer Whitehaven på Computex 2017

AMD har valgt at navngive deres nye 16 cores og 23 threaded 'Whitehaven' processor efter et ganske dystert område i USA, så flere gange har været i mediernes søgelys for såkaldte ”drive by shootings”

Kig på navnet igen, ringer der en klokke?



Udstillingsvinduet bliver naturligvis kommende Computex 2017, som Tweak.dk også deltager på, og vil holde Jer løbende informationer via vores YouTube kanal med videoer.



AMD Whitehaven har en boost clock på 3.6GHz samt en base clock på 3.0GHz.

Ifølge de informationer vi har kunnet opsnuse, så er denne nye AMD Whitehaven CPU designet med et såkaldt ”land grid array” – det vil sige pins i selve socket, som vi kender det fra Intels LGA sockets, og ikke pins på selve chippen, som vi lige er mødt med på Ryzen. Det betyder så også, man ikke kan bruge Whitehaven på de nye AM4 bundkort, og dermed en helt ny AMD platform på vej, igen.



AMD har selv officielt annonceret, at Computex 2017, bliver udstillingsvinduet for deres kommende Whitehaven processor, og præsentationen kommer via en Keynote sammen med AMD CEO, Dr. Lisa Su.



Tjek evt. Whitehaven på Google – lidt bizar navngivning fra AMD’s side?

Credit: AMD