AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-10 13:47:48

AMD quad-core Raven Ridge APU spottet via SiSoftware database

En endnu unavngivet AMD Raven Ridge APU, er blevet spottet i SiSoftware database, som dermed afslører flere detaljer om den kommende Zen-baseret APU fra AMD.

Tidligere informationer omtaler AMD's Raven Ridge APU, bliver bygget på en Zen-baseret processor arkitektur samt inddrage brugen af Vega-baseret GPU arkitektur. Dette er naturligvis stadig kun på rygteplan.



En såkaldt engineering sample er nu spottet i føromtalte SiSoftware database, og viser enquad-core/eight-thread processor, som er clocket på 3.0GHz base og med en 3.3GHz Boost CPU clock. Det tyder ligeledes på den har 2MB (4x512kB) L2 og 4MB L3 cache – altså bestemt en processor med performance på papiret.



De nye informationer viser også en GPU-del i den nye APU, med 11 Compute Units og 64 Stream Processors pr. CU, og hele 704 stream processors. Screenshot viser GPU’en er clocket på 800MHz, og er i stand til at levere 572.6Mpix/s.



Der er ingen informationer ude, om det er en desktop model eller en mobil APU vi kigger på, og selvom der er angiver et M i produktnavnet, så er der stadig for tidligt at gætte på udfaldet.

Rygtebørsen har også tidligere omtalt den kommende AMD Raven Ridge APU, skulle omhandle APU’er dækkende fra 35W til 95W – altså et ret bredt spænd i TDP.



Det forventes blandt medierne, at AMD Raven Ridge lanceres i slutningen af 2017 til mobile enheder, mens desktop modellerne skulle lanceres i starten af 2018.



Credit: wccftech - AMD