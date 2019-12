AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-09-27 12:44:41

AMD releaser 12nm LP Pinnacle processorer allerede i februar 2018

Rygterne kommer altid forud for de officielle lanceringer, og det gæler også et potentielt release af 12nm LP Pinnacle processorer allerede i februar 2018,

Ifølge DigiTimes, planlægger AMD et release af 12nm LP Pinnacle processorer allerede i februar 2018, og en roadmap med 12nm LP Pinnacle produkter, er allerede sendt ud til producenterne af bundkort, så de kan imødekomme AMD’s krav om en Ryzen refresh på en mindre nm.



Holder rygterne stik, tilføjes Ryzen 7 familien også Pinnacle 7, mens vi med Ryzen 5 og 3, bliver præsenteret for Pinnacle 5 og Pinnacle 3.

TweakTown



En lidt overraskende beslutning, at AMD så kort tid efter Ryzen release, skulle planlægge overgang til den nye Pinnacle serie. Rygtebørsen omtaler også en kommende Ryzen 7 2800X, men det er også på rygteplan.



Artiklen fra DigiTimes indikerer ligeledes AMD søsætter low-power Pinnacle processorer fra april 2018, som følges op med release af Pinnacle Pro til business segmentet, hvor de nye CPUer følges trop af 400-series bundkort (X470/B450/A420).



Man skal dog have i mente Pinnacle meget vel ender ud med at være kodenavnet for Ryzen 2000.



Vi holder ørene ude for nye informationer.

