AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-02 14:35:17

AMD sænker prisen på AMD Ryzen

Krigen mellem AMD og Intel tager næsten til dagligt, og denne gang handler det måske ikke så meget om performance, men mere om prissætningen, AMD sænker nemlig prisen på Ryzen.

AMD er allerede billigere end Intel på deres processorer, og nu sænker de så prisen endnu mere for at skabe good value for money. Denne gang handler det om deres nye Ryzen 7 processorer, som via Newegg, har sænket prisen på hele deres nyeste 8C/16T serie. Ifølge redaktionen hos Hexus, så falder AMD Ryzen 7 1800X fra $499.99 til $459.99; AMD Ryzen 7 1700X fra $399.99 til $349.99 og AMD Ryzen 7 1700 fra $329.99 til $314.99.



Målet må uden tvivl være et svar på tiltale over for Intel og deres kommende Core-X serie, hvor vi blev præsenteret for Intels 4C/8T Core i7 7740X, som sendes i handlen til $339, og 6C/12T Core it-7800X, til $389. Skal du op i deres processorer med 8C/16T, så hedder prisen $599, så altså ret markant prisforskelle mellem Ryzen og Core-X. Eneste fatale anke for os i EU, er prisen måske ikke sænkes her, og dermed får vi måske ikke glæde af den nye prissætning.