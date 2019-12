AUTHOR :

2018-01-08

AMD sænker prisen på Ryzen 1000 serien

Grundet en snarlig ankomst af Ryzen 2000, sænker AMD priserne på deres nuværende Ryzen 1000 processorer. Dette uden tvivl for at imødekomme Ryzen 2000 og deres nye GPU og CPU roadmaps sammen med lanceringen af X470 bundkort.



Blandt andet sænker de prisen på AMD Ryzen 7 1800X med 150 USD, som pt. er producentens flagskib med 8 cores og 16-threads. Den nye pris lyder derfor på 349 USD, hvor Ryzen 7 1700 aved lancering blev prissat til 399 USD. Beklageligt ser vi ingen prissænkning på Ryzen Threadripper 1950X på nuværende tidspunkt.



Et kig på Ryzen 5 6-core, så er begge hevet ned med 30 US, og den langsommere version, R5 1600, ryger med ned under 200 USD, og dermed konkurrent til Intels i5-8400.



Prisen er pt. ikke sænket på Ryzen 3 1200 og Ryzen 3 1400, som nu skal se sig erstattet af Ryzen 5 2400G og Ryzen 3 2200G hhv, som inddrager Radeon RX Vega.