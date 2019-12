AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-21 09:41:59

AMD sænkerne priserne på Ryzen og ThreadRipper forud for Pinnacle Ridge

Hvad der må formodes at ske forud for release af Pinnacle Ridge, har AMD sænket priserne på visse Ryzen-desktop og Ryzen Threadripper processorer.

Hvad der må formodes at ske forud for release af Pinnacle Ridge, har AMD sænket priserne på visse Ryzen-desktop og Ryzen Threadripper processorer.

Listen på Ryzen-desktop og Ryzen Threadripper processorer inkluderer næsten alle AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 og Ryzen Threadripper CPU’erne, men det er stadig uvist, om prissænkningen bliver global eller forbeholdt visse AMD retail/e-tail partners som Amazon, Newegg, Micro Center m.v.

Det kunne tyde på vi i første omgang ser et prisfald, som ikke inkluderer Danmark. Prisfaldet er stødt til i lande omkring os som England og Frankrig. I toppen af performance-kagen finder vi Ryzen Threadripper 1950X, som er faldet fra US $999 til US $869. Hertil er Ryzen Threadripper 1920X faldet fra $799 til $669.

Et trin nede finder vi Ryzen Threadripper 1900X, prissat til $449, men denne har ikke fået omtalte prissænkning fra AMD.

Resten af Ryzen 7 serien modtager også rabatten fra AMD. Ryzen 7 1700X er faldet til $289 og Ryzen 7 1700 til $275.

Ryzen 5 1600X sænkes fra $219 til $198, mens Ryzen 5 1600 bliver på $189. Ryzen 5 1600X og Ryzen 5 1500X falder fra $174 til $169, og Ryzen 5 1400 fra $169 til $150.

Ryzen 3 har også fået et slag ned i pris. 1300X falder fra $129 til $115 og den sidste fra $109 til $94

Beklageligt er de nye Ryzen 5 2400G og Ryzen 3 2200G APU’er ikke blandt produkterne der fik en prissænkning, da de uden tvivl er for nye endnu.

Forventet release på Pinnacle Ridge er 19 april 2018.