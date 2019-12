AUTHOR : Lars

AMD's Ryzen 9 lineup lækket forud for Computex 2017

Alt imens blikket var vendt i retning mod Intel under dette års Computex 2017, så lader det måske alligevel til AMD stjæler spotlyset med ny AMD Ryzen 9 lineup.

Alt imens vi troede Intel ville præge Computex 2017 med deres nye Core i9 processorer, viser det sig AMD har noget i ærmet, som meget vel sætter endnu mere blus på konkurrencen.



Det lader til AMD knokler på overtid, for at kunne præsentere en komplet Zen arkitektur til deres desktop segment, og denne gang med et helt ny Ryzen 9 “Threadripper” lineup.



Starter vi fra bunden og arbejder os op, så finder vi Ryzen 9 1955 og 1955X. Begge 10 cores (20-thread) chips med en base clock på 3.1GHz og boost clock på 3.7GHz på Ryzen 9 1955 og 3.6GHz / 4.0GHz på 1955X. Ens for begge er en TDP på 125W.



Kravler vi et trin mere op af AMD Ryzen 9 serien, finder vi Ryzen 9 1956 og 1956X, som denne gang består af 12 cores (24-thread). Ryzen 9 1956 byder på en base clock på 3.0GHz og boost clock på 3.7GHz, og 1956X 3.2GHz / 3.8GHz hhv. Her kommer begge ligeledes med en TDP på 125W.

Et skridt mere op af stigen giver os AMD Ryzen 9 1976X, AMD Ryzen 9 1977 og endelig AMD Ryzen 9 1977X, som rosinen i pølseenden.



Her bliver vi mød af nye Ryzen 9 processorer bygget med 14 cores og 28 threads og en base / boost clock på 3.6GHz / 4.1GHz, 3.2GHz / 3.7GHz og 3.5GHz / 4.0GHz, hhv.



Gældende for 1976X og 1977, har vi en TDP på 140W og på 1977X en TDP på 155W.

Toppen på AMD Ryzen 9 kronen, bliver Ryzen 9 1998 og 1998X, med 16 cores og 32 threads med base / boost clock på 3.2GHz / 3.6GHz og 3.5GHz / 3.9GHz, hhv.



Her er TDP ligeledes på 155W.



Gældende for all Ryzen 9 “Threadripper” lineup, er understøttelse af quad-channel DDR4 og op til 44 PCIe lanes.



AMD Ryzen 9, er designet til at passe i en ”modificeret” udgave af socket SP3, som i første omgang var udviklet til AMD’s 32 cores Naples server, også kendt som SP3r2, og denne gang præsenteres det så under Whitehaven, som vi tidligere har omtalt på redaktionen.



