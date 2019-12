AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-07 10:22:23

Alt du skal vide om Snapdragon 845

Alt imens sløret blev officielt taget af Snapdragon 845 i går, er det først i dag hele pakken åbnes, når det kommer til specifikationer, og det er bestemt ikke kun bedre CPU performance der er i vente.

Tidligere benchmarks peger i retning af 30 % bedre performance på den grafiske del, 30 % mere effektiv, og så skulle Snapdragon 845 være i stand til at håndterer over dobbelt så meget display throughput.



Snapdragon 845 er blandt andet designet med Qualcomms nye Adeno 630 grafik processor, en helt ny Spectra 280 image signal processor, og andre nye features, som er specielt udviklet til at performe bedre især med billeder og video.



Den nye Snapdragon 845 er en octa-core processor med 4 Kryo 385 “performance cores” med tophastigheder op til 2.8 GHz, og med 4 “effektive cores”, som peaker ved 1.8 GHz. På papiret giver den en CPU, som er 10-25 % hurtigere end nuværende Snapdragon 835 alt efter hvilken opgave den stilles overfor.



Sammen med lanceringen var Qualcomm hurtigt ude mht. at nævne fordele ved deres nye Snapdragon 845:



Support for 4K HDR video capture at 60 frames per second

10-bit color capture

30 percent power reduction for video

720p slow-motion video capture at 480 frames per second

Accelerated image stabilization

Image noise reduction processing of 16MP images at 60 frames per second (for better low-light photography)

Qualcomm X20 LTE modem with speeds up to 1.2 Gbps

Support for using multiple Bluetooth devices simultaneously

Depth-based face recognition



“Depth-based face recognition enables depth-sensing on phones with dual cameras without requiring special infrared cameras or laser projectors like those used for the iPhone X or Google Tango devices. Instead, it can process data from two camera lenses to sense depth based on the tiny differences in images captured from lenses placed a few millimeters apart from one another”.

Depth-sensing vil dermed være et styrkende punkt, når det kommer til virtual reality og motion tracking uden det kræver eksternt hardware, og her kommer førnævnte Spectra 280 ISP ind i billedet. Spectra 280 understøtter billeder i høje oplæsninger og højere framerates, og dermed potentiel bedre VR performance via en smartphone eller via et virtual reality headset. For at føre denne del udi livet, kræver det AIB producenterne udvikler softwaren der kan udnytte dette og dertilhørende mobile apps.



Snapdragon er også produceret med en ny “Secure Processing Unit”, sim er en form for co-processor, som kan varetage og beskytte data fra en fingeraftrykslæser, ansigtsgenkendelser eller irisscanner.



Vi ser frem til første release af high end smartphones, som er bygget med Snapdragon 845. Her kunne Samsung S9 være et godt bud.