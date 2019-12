AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-09 09:29:44

Alt du skal vide om de nye X-series processorer - Intel tryller en 18 Core i9 7980X frem

Den nye Core i9 7980X, har en base clock på 2.6GHz, og render til 4.2 GHz med Turbo Boost 2.0, og det forlyder man med Turbo Boost 3.0, kan få nogle af disse 18 cores op til imponerende 4.4 GHz.

Intel har på ingen måde lagt sig fladt ned på maven, når det handler om at side på tronen inden for CPU’er.



En ny high-end processor med 18 cores og 36 threads, er på vej, med et prisskilt, og hold nu fast, 2000 USD.



Release dato hedder denne gang 25 september 2017.



As we speak, er Intels Core i9 7900X prissat til $1,000, deres high performer med 3.3GHz clock, 4.3GHz boost og 4.5 GHz boost via Turbo Max 3.0.



Et blik på specs viser Core i9 7980X byder på 24.75 MB L3 cache - et lidt sjovt tal?

Core i9 7980X kommer med en TDP på 165W, understøtter 4-kanels DDR4 2666 RAM, og er desuden en LGA 2066 socket.



I kanonen fra Intel kommer også en Core i9 7960X med 2.8GHz base clock, og 4.2 med Turbo 2.0 samt 4.4GHZ med Turbo boost Max 3.0.



Her byder Intel op til dans med 16 cores og 22 threads samt 22MB L3, og samlet set 44 PCIe baner.



Her er prisen sat til lidt mindre, $1,699, som igen tvinger nørderne og andet godtfolk, til at kigge i retning af ThreadRipper. Slutteligt er Core i9 7960X en 165W TDP processor.



Et trin nede, finder vi Core i9 7940X, som er en 14 cores processor med 28 threads, 19.25MB L3 cache, 3.1GHz base clock, 4.3 turbo 2 og 4.4 GHz turbo 3.0 clock. Vi får igen en 165W TDP CPU, og prisen sættes til $1,399.



En 12 kernet Core i9 7920X finder ligeledes vej med en base frekvens på 2.9GHz, turbo på 4.3GHz og Turbo Max 3.0 til 4.4GHz. Her får vi en 140W TDB processor. Intel har designet Core i9 7920X med 16.5 MB L3, 44 PCIe baner og et prisskilt på $1,199.



Slutteligt finder vi en 10 kernet/12 trådet Core i9 7900X med en base frekvens på 3.3GHz, 4.3 GHz turbo samt 4.5 GHz Turbo Max 3.Her har Intel fundet plads til 13.75MB L3 cache, og 44 PCIe 3.0 baner. Denne socket 2066 CPU understøtter 5-kanals DDR4 2666 RAM, og vil koste dig $999.

En annoncering af nye processorer fra Intel, der kommer få dage før ThreadRipper slippes løs i form af Threadripper 1950X, en 16 core processor.



Vi ser dog her en voldsom prisforskel.



Iflg. Intels egen hule, så forventes et release af Core i9-7920X 28 august 2017. Herefter følger Core i9-7940X, Core i9-7960X, og Core i9-7980XE 25 september 2017.



AMD søsætter deres Threadripper 1950X 10 august som forudbestilling.

