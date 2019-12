AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-14 11:15:41

Alt du skal vide om kommende Intels i9 series release

Vi har tidligere omtalte et potentiel kommende lancering af Skylake-X og KabyLake-X series, og nu ser det ud til Intel bare skal trykke launch knappen for det er en realitet.

Rygterne stammer denne gang fra Forums, der peger i retning af 6 nye HEDT processorer, hvoraf 2 er baseret på Kabylake X arkitektur, og de resterende 4, er baseret på SkylakeX.



Toppen af poppen bliver denne gang ganske potent CPU navngivet i9-7920X, som forventes lanceret I august, hvor resten af samlingen skulle blive lanceret allerede i næste måned.



Den kommende i9-7900 serie, vil understøtte op til 44 PCIe lanes, mens man på i9-7800, er begrænset til op til 28 lanes og på i7-7700 AnandTech /7600 op til 16.



Intels i9 serie skulle også præsenterer en ny form for clock state, Turbo Clock 3.0, som basalt set giver mulighed for højere clockfrekvenser på deres X processorer, end vi har mulighed for på Broadwell-E processorerne.



Three parts from i9 series will feature a third clock state called Turbo Clock 3.0, which essentially allows Intel’s Core-X CPUs to reach much higher clocks than Broadwell-E.



Redaktionen hos AnandTech omtaler også integrationen af aktivme AVX512 extensions på Core X. Selvsamme kilde mener også de nye Intel processorer, har en L2 cache på 1MB samt skulle Skylake X understøtte quad DDR4 2666 MHz, mens Kabylake-X kun understøtter dual-channel.



Et kig på TDP tyder på omtalte svinger fra 112W på Kabylake X og160W Skylake X.

Specifikationer:

Core i9-7920X

Cores/Threads - 12C/24T

L3 Cache - 16.5 MB

PCIe Baner 44



Forventet release til august



Core i9-7900X

Cores/Threads - 10C/20T

L3 Cache - 13.75 MB

PCIe Baner - 14

Base Clock - 3.3 GHz

Turbo clock 2.0 - 4.3 GHz

Turbo clock 3.0 - 4.5 GHz



Forventet release juni



Core i9-7820X

Cores/Threads - 8C/16T

L3 Cache - 11 MB

PCIe Bner - 28

Base Clock - 3.6 GHz

Turbo Clock 2.0 - 4.3 GHz

Turbo Clock 3.0 - 4.5 GHz



Core i9-7800X

Cores/Threads - 6C/12T

L3 Cache - 8.25 MB

PCIe Banes - 28

Base Cock - 3.5 GHz

Turbo Clock 2.0 - 4.0 GHz

Core i7-7740K

Cores/Threads - 4C/8T

L3 Cache - 8 MB

PCIe Baner - 16

Base Clock - 4.3 GHz

Turbo Clock 2.0 - 4.5 GHz



Core i7-7640K

Cores/Threads - 4C/4T

L3 Cache - 6 MB

PCIe Baner - 16

Base Clock - 4.0 GHz

Turbo Clock 2.0 - 4.2 GHz





Image credit: Intel