Amazon har sendt falske Ryzen processorer ud til kunderne

Snyder Amazon kunderne, når de bestiller AMD Ryzen 1700 processorer. Noget tyder på mindst et par kunder har modtaget uheldige produkter

Faktisk en nyhed, der har floreret nogle dage, men som faktisk tager fart hos mange medier.

Det handler om Amazon formodentligt skulle sende ”falske” Ryzen processorer til kunderne.



Med lanceringen af Ryzen, og kommende flagskib I form af ThreadRipper, så er AMD for alvor kommet ind I processor kampen mod Intel, så mest af alt virker til at skyde bunker af nye CPU’er på markedet I desperate kamp om at følge trop med AMD og deres Ryzen release.

Nu lader det midlertidigt til kunderne hos Amazon ikke får det de betaler for, når de bestiller AMD Ryzen processorer.

Mindst 2 kunder, som har bestilt Ryzen 1700 formodes at have modtaget falske versioner af Ryzen CPU’en, og i stedet, ja, hold nu fast, fået Intel Celeron processorer under dække af de var Ryzen 1700 CPU’er.



Rygterne popped frem hos Reddit, hvor brugeren sh00ter999 postede et billedet af hvad der skulle være hans nyerhvervet Ryzen 1700, men hvad der endte med at være en LGA-baset Intel processor, hvor teksten på processoren var skrabet over, og erstattet med Ryzen markings med en transparent sticker.



Ikke alene stod sh00ter999 nu med en CPU med skadet headzink, men også med en fremsendt CPU udstyret med pins på processoren, hvor AM4 er et såkaldt ”pinless socket”

En lignende historie kommer fra Yae_Ko, som efter signende oplevede samme ”scam”, som støtter op omkring første episode.



En anden bruger hos Reddit omtaler situationen som ´:



It’s strongly suspected that the perpetrators are using RMA fraud: ordering the Ryzen 1700s for themselves, swapping the chips with doctored Celeron CPUs, resealing the packages, then returning them to the retailer. The similar size and weight, along with the stickers, appear to be fooling Amazon’s workers into thinking they’re the real products.



Vi har ikke kunnet tracke en udmelding fra Amazon eller andre indblandet personer eller firmaer.