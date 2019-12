AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-24 07:42:17

BIOS opdatering skal løse FMA3 problemer på AMD Ryzen 7

I følge rygtebørsen, så vil AMD Ryzen gennem BIOS opdateringer få løst problemer med FMA3 instruktioner.

Efter den første bølge af AMD Ryzen bølge har lagt sig, er konklusionen nok mest af alt AM stadig har et par opdateringer at rulle ud, inden vi forhåbentligt får den fulde effekt af deres nye Flagskib i R7 serien.

Her til kommer deres nye processorer tilsyneladende har problemer med afvikling af applikationer som inkluderer instruktioner vi blandt andet finder i forbindelse med computing og floating point programmer.

Her har mange brugere klaget over deres system fryser, og alt tyder på producenterne af bundkort også har problemer forbundet med netop FMA3, når de tester deres bundkort inden de ryger på markedet.

Det forlyder AMD allerede er på vej med en patch, så bundkortsproducenterne, kan komme problemet i forkøbet inden de sender dem ud i butikkerne.



Der er ingen officiel kommentar på omtalte fra AMD-lejren på trods af de tidligere har udtalt sig om de havde” identified the root cause “.



Der har også været tale om problemer omkring AM4 bundkort med problemer omkring at registrerer RAM monteret i bundkortet, så det tyder stadig på, at AMD stadig mangler at finpudse deres første AMD Ryzen produkter.

AMD Ryzen 5 processorerne rammer markedet 11 april, så vi håber naturligvis på AMD får løst problemerne inden, så vi ikke ender ud med både AMD Ryzen 7 og Ryzen 5 med problemer.