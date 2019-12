AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-10 15:24:10

BREAKING NEWS: AMD første HEDT platform er officiel lanceret - bunker af ThreadRipper reviews

AMD lancerer officielt deres længe ventede AMD ThreadRipper, som af mange er kåret til at kunne vippe Intel af pinden, og tage kampen op mod deres nye Core i9 flagskib.

Tiden er kommet til at løfte sløret for AMD ThreadRipper reviews, og medieerne står i kø for at vise deres reviews frem.

Vi har samlet en stak til Jer, så i ikke snydes for AMD's modspil til blandt andet Intels Core i9.

De fleste dømmer den som en Core i9 killer, men læn Jer tilbage og nyd ThreadRipper festen.

