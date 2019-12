AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-03 07:47:05

Benchmarks af AMD Ryzen 5 1400 vs Intel i5 7400 vs Pentium G4560

Dagligt popper der benchmarks op af den nye AMD Ryzen 5, og nu er der kommet en video af Ryzen 5 mod en række konkurrerende processorer.

For kort tid siden skrev vi om AMD’s Ryzen 5 var sendt i handlen før tid, og dermed potentiel mulighed for vi fik benchmarks at se før AMD havde planlagt noget skulle ud til slutbrugerne. Nu er lavinen så startet, og flere Youtubere og medier, har allerede lanceret benchmarks af Ryzen 5.

Denne video postet på YouTube viser en sammenligning mellem 3 processorer: AMD’s Ryzen 5 1400, som er den langsomste Ryzen 5 med4 cores og 8 threads, Intels i5 7400 med 4 cores og uden hyper threading samt en Pentium G4560, som er discount udgaven af en Kaby Lake dual-core processor.



AMD Ryzen 5 1400 var overclocket til 3.8 GHz, som dermed smider den i retning af Intels i5 7400.

I testopstillingen blev Kingston HyperX Fury 2133@2666 MHz benyttet.