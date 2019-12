AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-07 12:35:11

CES 2019: AMD fremviser nye laptop processorer

Vi har længe haft insider viden om AMD kommende mobile processorer, hvor blandt andet budgetvenlige Chromebook har været i kikkerten.

Her vil AMD’s nye Ryzen mobile meget vel kunne passe som fod i hose med bedre performance uden at skyde priserne gennem skyerne. Med i pressemeddelse har AMD også fokus på deres ”zero-day game-release optimisations” koncept, som konstant sørger for du har de nyeste drivers tilgængelig.

Annonceringen kommer via CES 2019, men til gode har vi at få flere informationer om kommende high-performance 7-nanometer Navi GPU’er og Ryzen 3000-series CPU’er. Vi er inviteret til deres CEO's keynote senere på ugen, og her kunne vi håbe flere informationer kommer frem i lyset fra Lisa SU.



AMD har tidligere haft god succes med Chromebooks, og blandt andet har HP Chromebook 14 AMD og Acer Chromebook 315 været udsete mål for migreringen af deres nye Ryzen mobile processorer.

Seneste skud fra AMD var deres 2000-series mobile CPU’er i september 2018, "H" med integreret Vega grafik.

Kilde: AMD



De er nu forældede takket være den nye 3000-seriee H og U processorer til ultrathins: 3200U/3300U, Ryzen 5 3500U/3550H samt Ryzen 7 3700U/3750H. Selvom ligheden med forgængeren er slående, er der kommet et markant skift fra 14nm til 12nm process.



Kilde & Billeder

AMD