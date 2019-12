AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-30 11:16:54

COMPUTEX 2017: Intel lancerer Core-X series

Intel annoncerer deres nye Core-X series, og kronen på deres nyeste release hedder 7980XE, en 18 core processor til en pris på svimlende 2000USD

Målet ser ud til at være oplagt for Intel med lanceringen af deres nye Intel Core i9-7980XE, som tyder på at være en direkte konkurrent til kommende Ryzen Threadripper. Efter flere måneders medie hype, lækkede informationer og slides, har Intel endelig løftet sløret for noget vi kan forholde os til, hvor vi på toppen af kronen finder et nyt bæst af en CPU i form af i9-7980XE. Den nye processor byder på ikke mindre end 18 cores og 36 threads, hvilket betyder 4 mere end Ryzen Threadripper, men prisskiltet bliver også sat til 2000 USD, hvor vi bestemt regner med en billigere version fra AMD og deres Threadripper flagskib.



Den komplette liste over specs på i9-7980XE er stadig ukendt, og indtil videre, er det kun specs på 7920X – 7800X, der er lagt ud til gennemgang for offentligheden, og så skulle 7800X og 7820X ikke understøtte Intel Turbo Boost Max 3.0, hvis rolle er at varetage clockfrekvenserne for alle cores, individuelt vel og mærke, for at optimere performance mest muligt i både single og dual-threaded applikationer.



Prisen for 6 cores modellerne starter på 369 USD, og fortsætter op til 2000 USD for 7980XE.



Intel Core-X Series specifikationer

Core i9-7980XE

- Cores/ Threads - 18C/36T

- L3 Cache - TDP

- PCIe Lanes - TDP

- Base Clock - TDP

- Turbo Clock 2.0 - TDP

- Turbo Clock 3.0 - TDP

- Pris - 2000 USD

Core i9-7960X

- Cores/ Threads - 16C/32T

- L3 Cache - TDP

- PCIe Lanes - TDP

- Base Clock - TDP

- Turbo Clock 2.0 - TDP

- Turbo Clock 3.0 - TDP

- Pris - 1699 USD

Core i9-7940X

- Cores/ Threads - 14C/28T

- L3 Cache - TDP

- PCIe Lanes - TDP

- Base Clock - TDP

- Turbo Clock 2.0 - TDP

- Turbo Clock 3.0 - TDP

- Pris - 1399USD

Core i9-7920X

- Cores/ Threads - 12C/24T

- L3 Cache - 16.5 MB

- PCIe Lanes - 44

- Base Clock - TDP

- Turbo Clock 2.0 - TDP

- Turbo Clock 3.0 - TDP

- Pris - 1199 USD

Core i9-7900X

- Cores/ Threads - 10C/20T

- L3 Cache - 13.75 MB

- PCIe Lanes - 44

- Base Clock - 3.3GHz

- Turbo Clock 2.0 - 4.3GHz

- Turbo Clock 3.0 - 4.5GHz

- Pris - 999 USD

Core i9-7820X

- Cores/ Threads - 8C/16T

- L3 Cache - 11 MB

- PCIe Lanes - 28

- Base Clock - 3.6GHz

- Turbo Clock 2.0 - 4.3GHz

- Turbo Clock 3.0 - 4.5GHz

- Pris - 599 USD

Core i9-7800X

- Cores/ Threads - 6C/12T

- L3 Cache - 8,25MB

- PCIe Lanes - 28

- Base Clock - 3.5GHz

- Turbo Clock 2.0 - 4.0GHz

- Turbo Clock 3.0 -

- Pris - 389 USD

Core i7-7740X

- Cores/ Threads - 4C/8T

- L3 Cache - 8MB

- PCIe Lanes - 16

- Base Clock - 4.3GHz

- Turbo Clock 2.0 - 4.5GHz

- Turbo Clock 3.0 -

- Pris - 389 USD

Core i5-7640X

- Cores/ Threads - 4C/4T

- L3 Cache - 16MB

- PCIe Lanes - 16

- Base Clock - 4.0GHz

- Turbo Clock 2.0 - 4.2GHz

- Turbo Clock 3.0 -

- Pris - 242 USD

Et kig på Intel Core i9-7980XE Die

Kilde: Intel