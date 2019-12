AUTHOR : Lars

COMPUTEX 2017:Intel Coffee Lake er 30% hurtigere end Kaby Lake

Forventningerne er store hos Intel, og holder deres udtalelser stik, så venter der os seriøs performance, når Intel Coffee Lake rammer markedet for fuld udblæsning.

Som de fleste jo nok er klar over, skal de fleste udtaleler om ydelsesforbedringer tages med et gran salt eller to, når det kommer fra producenten selv.

Ikke desto mindre forlyder det under Computex, at en repræsentant fra Intel har udtalt, at deres foreløbige benchmarks af deres nye 8th generation Coffee Lake sparker 30 % performance forøgelse af sig sat op imod 7th Generations Kaby Lake CPU'er. Disse resultater, skulle være fremkommet i SYSmark benchmarks, og holder det stik så har vi bestemt noget at se frem til.



Resultatet lyder ret imponerendetaget i betragtning af, at Coffee Lake igen er baseret på 14nm, som Intel har holdt fast i siden 2014 med deres Broadwell arkitektur, som dog har fået en ny arkitektur i forbindelse med Skylake og Kaby Lake.

Intel repræsentanten fortæller:

“Earlier this year you probably heard we committed to getting a 15% performance improvement as we went from 7th generation to 8th generation core,” said Bryant. “But you know our engineers, they weren’t satisfied with that, they didn’t want to stop there. They knew that they could do better and they dug in.

“Now I’m happy to report the 8th generation is going to deliver more than double that. That’s right, more than 30% performance improvement generation over generation.”

