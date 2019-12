AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-04 09:30:36

COMPUTEX 2018: Core i7-8086K prisættes under £400

Intels 40 års jubilæums model, Core i7-8086K CPU, ser ud til at komme på markedet med et prisskilt under £400 og med officielt release 8 juni.

Informationerne kommer fra Gibbo, som er en del af redaktionen hos Overclockers UK, som dermed formodes at have informationerne på plads. Dermed kunne det tyde på Intel sender den i butikkerne allerede få dage efter deres officielle annoncering på Computex 2018.

Vi kender ikke det komplette datasheet på Core i7-8086K endnu, men flere medier omtaler Core i7-8086K værende i stil med Core i7-8700K rent performancemæssigt, men hvor Core i7-8086K er clocket på 4.0GHz base og 5.0-5.1GHz Boost clock.

Core i7-8700K koster £329.99, og byder på 3,70 GHz base og 4,7 GHz boost.

Overclockers.co.uk skulle få 8-Pack de-lidded versioner med silver/copper IHS i sortiment, som igen kunne betyde Core i7-8086K ikke er loddet.

Intel afholder deres Computex 2018 keynote 5 juni.

