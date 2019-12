AUTHOR :

Caseking begynder salget af pre-binned Core i7-8700K processorer

Delidding vokser hastigt både i og uden for Danmark, og nu hopper Caseking.de med på trenden sammen med Roman Hartung, også kendt som Der8auer.

Salget af pre-binned Core i7-8700K processorer, hvoraf nogle kan brøste sig af at være udstyret med 99.9 procent sølv IHS, hvor målet er extrem overclocking performance.



Ifølge de første informationer fra Caseking.de, så blive der tale om flere varianter af pre-binned CPUer, som spænder fra 4.8GHz tog til et 5.2GHz overclock.



Listen starter med en Advanced Edition, som bade er pre-binned samt delidded, og her er den originale TIM udskiftet med en kølepasta fra Thermal Grizzly, som ifølge producenten, er i stand til at sænke temperaturen med 10-20 grader. Her benytter de en standard IHS og prydet med Der8auer signaturen indgraveret.



Næste trin på skalaen, er en Pro Edition, også delidded, og med same omgang af Thermal Grizzly pasta.



Her er standard IHS på Pro Edition CPUen udglattet og forniklet, som ifg. Kilden, sænker temperaturen med 5-7 grader sammenlignet med Advanced Edition computer processorerne.

Toppen af poppen, finder vi i deres Ultra Edition, her står der håndplukket og pre-binned, og her får man en specieludviklet IHS, som er produceret i 99 procent sølv. Specifikationerne fra Caseking.de omtaler et temperaturfald på 8-12 grader sammenlignet med føromtalte Advanced Edition, som igen er over 20 grader koldere sammenlignet md en standard Core i7-8700K processor fra Intel.



Hvad med prisen på pre-binned procssorer?

Du kan ligeså starte med at samle flasker eller tage et par timers overarbejde for prisen er trukket i opretgående retning, og vil få dit hardwarebudget til at svede.

En Der8auer pre-binned Core i7-8700K CPU starter på €439,90, og €899,90 for en Ultra Edition, som rammer 5.2GHz.



Prisen på en ”normal” Core i7-8700K hedder €409,90 hos samme forhandler.