Coffee Lake LGA1151 får nyt pin layout vs. Kaby Lake og Skylake

Coffee Lake LGA1151 får nyt pin layout vs. Kaby Lake og Skylak, hvilket basalt set betyder du kan glemme alt om bagud kompatibiliteten

Intel føjer mere VSS (ground) og VCC (power) pins til deres nyeste 8th Gen Coffee Lake processorer, og dermed kan vi glemme alt om bagud kompatibiliteten med Intels 200 eller 100 series bundkort. Informationerne blev frigivet af Intel under et pressemøde, men nu er der lagt officielle informationer på bordet, så løfter sløret en del for deres bevæggrunde, og hvorfor de efterlader Kaby Lake ude i kulden mht. Z370 bundkort.



- VSS: 377 -> 391 (+14)

- VCC: 128 -> 146 (+18)

- RSVD: 46 ->25

Coffee Lake

Kaby Lake



Ifølge Intel, og David Schor (Engineer and Industry Analyst in the field of Semiconductor & computer architecture), så handler det basalt set om optimeringer, for at opnå bedst mulige resultater for både producent og forbruger, når det kommer til deres nye familiemedlem i form af 8th Gen Core processorer.

Mange undrer sig over, de ikke løser bagud kompatibiliteten ved at tilføje endnu en fysisk pin i layoutet, eller navngive et nyt socket med LGA1151v2. Faktum er beslutningen er taget, og dermed, som det fremgår i artiklen hos wccftech, får Coffee Lake RSVD reserveret LGA1151 pins, som nu optages af VSS og VCC pins



