PUBLISHED : 2018-06-05 10:59:44

Computex 2018: Intel Cascade Lake-X HEDT lanceres i Q4 2018

Til trods for at være programsat i 2019, tyder det nu på Intel Cascade Lake-X HEDT lanceres i Q4 2018. Man kunne også undres over Intel annoncerer ankomsten længe før produkterne rent faktisk er klar til at forlade produktionskæden.

Ikke desto mindre har Intel bekræftet deres nye high-end DeskTop series kommer på markedet i Q4 2018 uden nogen konkret dato er sat på. Det eneste statement Intel kom med var ”by the end of this year”

Cascade Lake-X HEDT bliver en direkte konkurrent til AMD’s Threadripper 2000 serie, som ligeledes forventes lanceret indenfor en overskuelig fremtid.

Intel arbejder efter alt at dømme også på deres Coffee Lake-S arkitektur, som burde bringe 8-core processorer og en Z390 platform med sig.

Under Intels keynote, fik de tilstedeværende en forsmag på deres Core-X 28-core processor af ingen mindre end Gregory Bryant. Dette SKU er clocket ved 5 GHz, og Gregory Bryant fremviste Cinebench resultater, som viser rent vild performance. Hvorvidt deres Core-X 28-core bliver en del af Cascade series er stadig uvist.

