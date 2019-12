AUTHOR :

Computex 2019: AMD Ryzen 5 3600 6 Core CPU benchmarks lækket

De første overskrifter fra udenlandske medier melder om heftig konkurrence til Intel fra Ryzen lejren. Her uddeles der bøllebank til i9-9700K, når prisen mellem de to inddrages i ligningen, og med bedre IPC end Intel Coffee Lake krydret med 6% hurtigere i PUBG.

Under annonceringen af Ryzen 3000 CPU'er fremviste AMD forskellige benchmark demoer for hver specifik Zen 2 baseret Ryzen 9 og Ryzen 7 CPU. Men AMD afslørede resultater til deres nye Ryzen 5 3000 lineups, der også er baseret omkring de nye Zen 2 kerner og sigter mod budgetsegmentet med priser på under- $ 300 US. Nu har vi fået nye resultater for AMD Ryzen 5 3600 fra forskellige uafhængige benchmarks og for en $ 200 US chip ser ud til at være ret banebrydende.

AMD Ryzen 5 3600 har 6 kerner og 12 tråde. Den har et basekvens på 3,6 GHz og et Boost på 4,2 GHz, som er ret standard for en 6 kernet processor. Der er også 35 MB samlet cache og en TDP på kun 65W, og en retail pris på kun $ 199 US og lancering 7. juli.

Kigger vi på de nye leaks, er Ryzen 5 3600 blevet spottet i to benchmarks databaser, Geekbench & UserBenchmark. Der er også lækket specifikt spil benchmarks, der er blevet indsendt via Chiphell forum medlemmer. Først flytter vi fokus til mere CPU centriske benchmarks og ser, hvordan næste generations Ryzen 5 klarer sig mod sine konkurrenter og forgængere baseret på Zen / Zen + kerner.

Først og fremmest kigger vi på Geekbench V4 scorerne (via TUM APISAK), som indtil videre omfatter to poster. En setup baseret på et ASUS TUF Gaming X570-Plus bundkort, mens det andet er skabt på ASUS Prime X470-PRO bundkortet. Begge giver en anden score på tværs på grund af forskellige systemkonfigurationer, men de enkelte og multi-trådet resultater er stort set ens i begge tilfælde. X570-konfigurationen scorer 5390 point i single-core og 26371 point i multi-score-point, mens X470-konfigurationen scorer 5358 point i single core og 27485 point i benchmark-sektionen.

Til sammenligning scorer Ryzen 7 1800X på gennemsnitlige 4400 point i single og 24000 point i multi core, 8700K scorer gennemsnitligt 5400 point i single og 25000 point i multi-core benchmarks, mens Ryzen 5 2600 scorer omkring 4700 point i single & 23000 point i multi-core benchmarks. Resultatforhøjelsen over Zen og Zen + -baserede chips er bare imponerende, mens chippen baseret på pris, kommer til at blive en hård modstander mod Core i7-8700K og Core i7-9700K.

Fortsætter vi med Ryzen 5 3600 i User benchmarks, kommer den nye CPU med overbevisende resultater grundet IPC fordel over Coffee Lake processorer. Sammenlignet med en 7700K, den chip, der var flagskibet i Kaby Lake-lineupet, viser Ryzen 5 en 7% IPC føring. Kilden er her Reddit-brugeren Teh_Hammer.

Da Coffee Lake bruger samme arkitektur som Kaby Lake, bør vi også forvente en tilsvarende IPC-stigning over Intels 8. og 9. Gen CPU'erne. Dette placerer stort set AMD på lige fod eller endda før Intel CPU'er i form af IPC, hvilket er en fantastisk tilføjelse for Zen 2 CPU'er. Core i7-8700K og 9700K ligner også hinanden, og Ryzen 5 3600 ser ud til at være overbevisende med hensyn til pris vs. ydeevne og også det faktum, at det kun er en 65W chip sammenlignet med Intel CPU'er, som er klassificeret til 95W. Vi ved også, at Core i7 produkterne fra 8. og 9. gen bliver meget varme.

Der er også leaks via Chiphell Forums, hvor en bruger, der tilsyneladende har en Ryzen 5 3600, har testet den mod Core i7-8700 i PUBG. Brugeren rapporterer, at han så en gennemsnitlig FPS forøgelse på 6,3% og en maksimal FPS forøgelse på 10%.

Systemet kører begge chips på DDR4-3000 MHz & GeForce RTX 2080 Ti grafikkort. Nylige PUBG-opdateringer har tilføjet optimering til multi-core processorer, og det ser ud til, at Ryzen 3000 CPU'er vil udnytte dem fuldt ud denne gang.

Nu ser vi frem til at få vores egne samples ind!