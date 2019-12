AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-27 20:40:00

Computex 2019: AMD annoncerer flagskibs desktop processorer. Deriblandt Ryzen 7 3800X og Ryzen 9 3900X

AMD's Computex 2019 keynote inkluderede nye flagskibs desktop processorer. Deriblandt Ryzen 7 3800X og Ryzen 9 3900X, og AMD’s CEO, Dr. Lisa Su's indledende keynote var spækket med den hardware, vi ønskede at høre mere om.

3rd-gen Ryzen desktop processorer er nu officielle, baseret på nye Zen 2 kerner, og serien indeholder et nyt Ryzen 9 flagskib med 12 kerner og 24 tråde til $ 499, mens den almindelige mainstream konge bliver Ryzen 5 3600 med 6 cores / 12 tråde og 65W TDP. CPU’en kommer med en pris på fra $ 199.



AMD hævder, at deres nye Zen 2 kerner leverer 15% mere IPC end tidligere generations chips, ud over nye funktioner og designforbedringer, der omfatter mere cache og en redesignet floating point engine.



Med udskibning fra 7 juli får vi følgende tilbudt:



* PCIe-baner er summen af CPU's 24 PCIe 4.0-baner (16 til GPU'en, 4 til lager, 4 til chipsetet) samt X570-chipsættets 16 baner.



Som forventet introducerer den nye lineup en ny Ryzen 9 desktopprocessor med flagskibet Ryzen 9 3900X med 12 kerner / 24 tråde, og med flere kerner og cache til en pris, der ligger langt under Threadripper's niveauer. AMD var også opsat på at dele nogle præstations benchmarks, der skulle fremhæve, hvordan deres nye processorer sammenlignes med nuværende Intel konkurrenter:



- Ryzen 7 3700X vs. i7-9700K med real-time rendering: Ryzen 7 3700X byder på 1% bedre single-threaded performance, og 30% mere i multi-threaded tests.



- Ryzen 7 3800X vs. i9-9900K med PlayerUnknown’s Battlegrounds gameplay: Ryzen 7 3800X matcher performance på i9-9900K.



- Ryzen 9 3900X vs. i9-9920X med Blender Render: Ryzen 9 3900X æder Intel i9 9920X med mere end 16%.



Ryzen var allerede bedre end Intel med hensyn til multi-threaded performance, og nu er Single-threaded performance stærkere, hvilket var et af de områder, hvor Intel stadig var i spidsen, omend normalt til en højere pris.



Derudover understøttes de nye Ryzen processorer af AMDs X570, verdens første PCIe 4.0 chipsæt. AMD fortæller, at deres produktionspartnere som Asrock, MSI og Gigabyte har klargjort over 50 nye X570 bundkort samt dertilhørende PCIe 4.0 lagringsløsninger.



Zen 2 omfatter også nye EPYC CPU'er rettet mod datacenteret. AMD fremviste anden generation EPYC-server, der afviklede to processorer, der var dobbelt så hurtige som to Intel Xeon 8280 på NAMD-benchmarks. AMD fejrede også, at de landede en kontrakt, der sætter dem i fronten for at drive Frontier supercomputing systemet, som vil være mere end 5 gange hurtigere end den nuværende verdens hurtigste computer med mere end 1,5 exaflops computing performance. Frontier vil blive bygget ved hjælp af EPYC CPU'er og Radeon Instinct GPU'er.

