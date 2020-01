AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-27 14:21:58

Computex 2019: AMD: Du vil helt sikkert se mere Threadripper fra os

Intet er officielt bekræftet, men det bør være et spørgsmål om tid. For nogle uger siden, da den seneste AMD roadmap blev frigivet, blev der rejst bekymringer om, hvorvidt AMD havde droppet planerne om en Threadripper 3000 i 2019, da den ikke længere var at finde i roadmappet.

Nu er der stødt nye informationer til via PCWorld, som var en del af et post-conference møde med Dr. Lisa Su. AMD CEO forud for Computex keynoten, som bekræftede Threadripper ikke er begravet.



AMD CEO Dr. Lisa Su:



“You know. it’s very interesting, some of the things that circulate on the Internet—I don’t think we ever said that Threadripper was not going to continue—it somehow took on a life of its own on the Internet,” Su said, speaking to a small group of reporters following her keynote. “You will see more [Threadripper] from us; you will definitely see more”



Da hun blev spurgt om core count svarede hun, at Threadripper 3000 helt sikkert ville have flere kerner.



“If mainstream is moving up, then Threadripper will have to move up, up—and that’s what we’re working on”



Da Ryzen 9 3900X kommer med 12 kerner, er det meget sandsynligt, at Threadripper vil starte ved 16+ kerner. Die kan nu holde otte Zen2 dies, hvilket grundlæggende betyder 32-kerner til 64-kerner, afhængigt af hvor mange der vil blive aktiveret i forhold til EPYC Rome.

