AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-12 11:05:43

Core i7-8086K deliddes og overclockes til 7,243MHz

Det var vel kun et spørgsmål om tid før Roman "Der8auer" Hartung gjorde sig bemærket med en omgang beast OC.

Det var vel kun et spørgsmål om tid før Roman "Der8auer" Hartung gjorde sig bemærket med en omgang beast OC.



Intels fyrreårs jubilæumsmodel, Core i7-8086K, var forud for release udsigt som en potent overclocker, og Der8auer har i den grad vist potentialet med 7,243MHz ved brug af LN2.



Forud for forsøget, havde Der8auer benyttet sig af hans populære delid tool for at køre Core i7-8086K i stilling.



Overclockings forsøget blev sat i værk under Computex 2018 i G.Skill's stand, Her inddragende Der8auer et Z370 ROG Maximum Apex bundkort til at nå 7,243MHz ved brug af LN2. Temperaturen peakede ved -185 Celsius.



Der8auer producerede en video, der viser hans imponerede setup. Valideringen har ses HER

Siden annonceringen af Intels Core i7-8086K Limited Edition, er processoren kommet i handlen til en pris omkrign 3800 kr.

Vi satser på kommende nye rekorder sat med Intels Core i7-8086K Limited Edition.