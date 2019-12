AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-15 13:33:32

Core i9-9990XE med 14 Cores, op til 5.0 GHz og 255W TDP på vej?

Intel kunne ifølge redaktionen på Anandtech, være på vej med ny flagskibs processor til deres Core-X HEDT serie.

Der skulle være tale om Core i9-9990XE, og holder informationerne fra Anandtech stik, kunne det måske blive den hurtigste Core-X chip til dato med imponerende 5.0 GHz.



Med lanceringen af en potentiel Core i9-9990XE, bliver det ligeledes Intels ottende SKU i Core-X 9th Gen familien, som blandt andet vil inkluderer Core i9-9980XE med 18 cores og Core i9-9990XE.

Uden noget er officielt fra hestens mule, skulle Core i9-9990XE være designet med 14 cores og 28 threads – fire core og otte threads mindre end 9980XE men med hurtigere frekvenser.



Der tales om Core i9-9990XE kommer med en base clock på 4.0 GHz (+ 1.0 GHz over Core i9-9980XE) og med wooping 5.0 GHz boost clock (+ 0.5 GHz over Core i9-9980XE).



Det åbner uden tvivl op for bedre work load og gaming performance end på nuværende flagskibs CPU.



Anandtech omtaler understøttelse DDR4-2666 MHz bibeholdes samt 44 PCIe Gen 3.0 lanes, og hertil en TDP på 255W.



Forøgelsen af TDP sammenlignet med, stiller markante krav til X299 bundkortene, som skal være gearet til så høj en TDP.



I samme processor SKU, finder vi også i9-9940X med 14 cores, og her er prisen i USD sat til $1400. Core i9-9990XE med alt beafet up, skal nok kræve et DYBT dyk i lommen på CPU entusiasten. Her ville det ikke overraske os, hvis vi kravler op omkring $2000 USD, som vi så med Core i9-9980XE.



Vi holder ørene ude efter flere informationer.



Billede & Kilde

Anandtech, Intel