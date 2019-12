AUTHOR : Lars

De første benchmarks af Intel Core i7 8000 Series viser solid performance boost

Op til 15 % bedre performance tyder det på kommende Intel Core i7 8000 Series er i stand til at smide af sig.

Som altid kommer der stakke af rygter og lækkede informationer forud for ethvert release. Denne gang stammer informationerne fra lækkede slides, som tyder på er intels eighth generation of Core processors, og omtalte slides viser efter alt at dømme en Intel Core i7 8000 processor, som har er dukket op via GFXBench Database for første gang.



Intel Core i7 8000 processor er ikke bygget på kommende Cannon Lake arkitektur, men i stedet en opdateret Kaby Lake version. Ikke desto mindre er denne version af Kaby Lake optimeret til at smide bedre performance af sig, og dermed udnytte nuværende 14 nm FinFET bedre. I første omgang ser det ud til en 15 % forbedring på mobile enheder, og effektiviteten skulle vore forbedret med hele 26 % siden første release i 2015.



Ifølge undsluppet informationer fra GFXBench, så er der brugt en Core i7 8650U processor, some r clocket på 1.90 GHz, uden yderlige omtale af en boost clock frekvens. Der omtales også brugen af HD Graphics 620 integrated graphics solution, hvor man på Cannon Lake forventer integration af Intel HD Graphics 720 eller en HD 730 chip. Intet er dog officielt kommenteret.



Den nye Kaby Lake Refresh series, som skulle være i stand til at udnytte14nm production process, skulle ramme markedet i andet kvartal 2017 til mobile enheder, og kort tid efter ramme som en desktop version.



Rygtebørsen omtaler også snarlig release af Skylake-X og Coffee Lake CPUer, for at modstå presset fra AMD og deres Ryzen processorer.



Vi holder ørene stive efter flere informationer.



