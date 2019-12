AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-20 08:56:39

De første benchmarks af Intel Core i9-7980XE

Processorkrigen buldrer afsted, og Intel har bestemt ikke smidt sig fladt ned på maven over populariteten fra AMD og deres ThreadRipper CPU - tværtimod.

Intel Core i9-7980XE er på trapperne, og vanen tro, kommer der konsekvent altid benchmarks og andet lir forud for officiel release, og det er også hvad der sker med deres Intel Core i9-7980XE CPU.

Intels flagship processor for 2017, Core i9-7920XE, er en 18-core processor designet specielt med et mål i tankerne, at flå AMD’s Threadripper i core count (TR flagskibet har op til 16 cores).

Med så meget brutal performance, kommer også et brutalt prisskilt, og Intel Core i9-7980XE bliver efter alt at dømme prissat til USD 2000, som vil dræne de fleste hardware budgetter,

Nu er de famøse benchmarks lækket af Coolenjoy, som efter alt at dømme, har fået snitter en Intel Core i9-7980XE. Artiklen bærer dog ikke præg af, om det er en pre-production samples eller en konkret retail CPU.



Vi gætter dog på antallet af review på netop Intel Core i9-7980XE Cpu’en bliver få, da Intel ved flere lejligheder har gjort opmærksom, at de ikke ønsker at sprede samples ud til ret mange medier. En beslutning de nok har taget set ud fra denne CPU har et begrænset købersegment, og netop dette unikke segment, ser det ud til AMD har listet sig ind i med release af deres Threadripper 1950X. Så lanceringen af Core i9-7980XE, er uden tvivl et forsøg fra Intel på at tage markedet tilbage fra AMD.



Nu til den spændende del – benchmarks.



Processor

i9-7980XE

Cores/ Threads

18C/36T

PCIe Lanes

44



Base Clock

2,6GHz

Turbo Clock

4,2GHz

TC 3.0/XFR

4,4GHz

TDP

165W

Pris

Forventet $1999

Cinebench og CPU-Z benchmarks kan nydes i videoen

Vi ser ud til at bliver præsenteret for en processor, som i Cinebench single-core performance, er meget lig 7900X og 7820X – altså en solid CPU performance til single-threaded programmer. Såp hvorfor release noget, der på ingenmåde bringer nyt til bordet?



Releasedato er stadig ukendt, men meget peger i retning af indeværende måned.