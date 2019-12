AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-09-26 08:56:53

EVGA og K|NGP|N sætter ny verdensrekord

EVGA og K|NGP|N sætter ny verdensrekord på et setup bestående af EVGA hardware og nyeste Intel Core i9 7980XE CPU

Extrem overclockeren, Vince “K|NGP|N” Lucido, har gjort det igen. Armeret med produkter fra EVGA, en ny Intel Core i9 7980XE CPU og LN2, har K|NGP|N clocket EVGA hardwaren til nye højder, og dermed sat ny verdensrekord inden for overclocking, igen.



K|NGP|N udtaler følgende:



"Using the new Intel Core i9 7980XE CPU at over 5.7GHz on an EVGA X299 Dark and 4x EVGA GeForce GTX 1080 Ti K|NGP|N’s at over 2.3GHz, allowed me to annihilate the existing 3DMark Time Spy World Record at 37,596 points! The new Intel Core i9 7980XE CPU, EVGA X299 Dark and EVGA GeForce GTX 1080 Ti K|NGP|N are incredible!"



I 3DMark Time Spy, var Vince i stand til at fremskaffe en score på 37,596, som dermed ern y verdensrekord. Rekorden blev lavet på følgende hardware:



• EVGA SuperNOVA 1600 T2 Power Supply

• EVGA GeForce GTX 1080 Ti KINGPIN Edition (x4) – 2,354MHz+ GPU / 12,656MHz+ Memory

• EVGA X299 DARK Motherboard



World Records Broken:



• 3DMark Time Spy – 37,596

• 3DMark Fire Strike – 58,024

• 3DMark Fire Strike Extreme – 49,352

• 3DMark Fire Strike Ultra – 31,946



