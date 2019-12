AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-18 20:22:24

Er Intel på vej med nye Coffee Lake processorer?

Strømmen af processorer fra Intel, ser ikke ud til at være toppet med lanceringen af nyeste i9, så mange medier og brugere ikke ser værdien i er lanceret.

Inden for et par måneder forlyder det Intel søsætter nye 6 kernet processorer baseret på Coffee Lake arkitektur. Den kommende Core i7 8700(K) CPU, bliver en high-end processor clocket på 3.7 GHz base og med Hyperthreading enabled (12 threads).



Sammenlignet med nyeste Core i9 7800X, er i7-8700K designet med en lavere TDP på 95W (vs 140W på Core i9 7800X).



Det må uden tvivl betyde noget for salget af of i9-7800X, der mest af alt er placeret i et ”ingen mands land”



Rygterne omtaler også release af en i7 8700 non-K, som forventes clocket på 3.2 GHz base.

Flere informationer dukker også dagligt op omkring en 6 core processor i i5 series, hvor man sammenlignet med i7, ikke får Hyperthreading serveret. Den nye i5-8600K processor rygtes til at være clocket på 3.6 GHz med den same TDP som i7-8700K (95W).

Redaktionen hos CPC Hardware, stopper 6 core strømmen ikke ved 8600K, da der omtales en Core i5-8400 med en frekvens på 2.8 GHz og TDP på 65W. Her er Ryzen 5 det oplagte mål.

Intel skulle efter sigende også lancer en mobile 6 core CPU, som modsat desktop modellerne af Coffee Lake, være designet med lavere clockfrekvenser (~2.0 GHz) og en TDP på 45W.



CPC Hardware omtaler ligeledes Coffee Lake U quad-core processorer, hvor en imponerede lav TDP på 28W, skulle være på vej fra Intels produktionsrækker.