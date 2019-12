AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-01 10:30:01

Fire nye anden generation Ryzen processorer spottet

Da AMD sendte deres second-generation Ryzen line-up på markedet i midten af april blev vi præsenteret for to Ryzen 5, 2600 og 2600X samt to Ryzen 7, Ryzen 7 2700 og 2700X.

Nu tyder det på AMD udvider Ryzen familien med fire nye medlemmer. Redaktionen hos The Tech Report, har via en liste, der omtaler understøttet processorer til ASRock’s AB350M Pro4 bundkort, spottet fire nye Ryzen 2 processorer.

Ryzen 3 2300X med en base clock på 3.5GHz, 2MB cache og 65W TDP, Ryzen 5 2500X med 2MB cache, 65W TDP samt base clock på 3.6GHz.

Hertil kommer efter alt at dømme to strømbesparende Ryzen 2 modeller. Ryzen 5 2600E med en 45W TDP, 3MB cache og en base clock på 3.1GHz, Ryzen 7 2700E på 2.8GHz og 4MB cache.

Baseret på L2 cachen, er der potentielt tale om seks-kernet og otte-kernet processorer hhv.

Vi mangler dog stadig flere informationer på de nye medlemmer på Ryzen familietræet før vi kan danne os et komplet overblik.