AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-07 08:04:08

Flere informationer om Hades Canyon sluttet fri

Intel og AMD's samarbejde, som kombinerer en Intel Kaby Lake CPU i samme pakke som en Radeon RX Vega GPU, er på vej, og nu er der dukket benchmarks op, som viser lidt af den performance vi har i vente.

Informationerne stammer fra Extreme Tech, som er kommet i besiddelse af benchmarks fra Intels Radeon-powered Core i7-8809G, og den Hades Canyon NUC den monteres i.



Graferne peger i retning af en solid 1080p performance, som basalt set også burde være i stand til at håndtere 1440p ved medium settings, og 1080p ved High / Ultra, og dermed performance i retning af et nuværende RX 570.



Et er ydelsen, og noget andet er bang for the buck. Hvor meget Chipzilla vil kræve for deres CPU/GPU kombo står stadig hen i det uvisse. Et andet aspekt vi ikke må glemme, er at Hades Canyon uden tvivl vil blive attraktiv for crypto-mining, og derfor håber vi Intel prissætter deres nye højt nok til at fjerne interessen fra cryptominers.

Modsat ønsker vi for høj en prissætning, så den kombineret GPU/CPU pakke ikke giver nogen idé i markedet.