Her er de første Ryzen Threadripper gaming resultater

Embargoen våger stadig over benchmarks på ThreadRipper, men Linus Tech Tips har løftet sløret lidt for, hvad vi har i vente.

Mens embargo på Ryzen Threadripper gaming benchmarks stadig truer, så lister den famøse LinusTechTips alligevel de første gaming resultater ud sammen med syntetiske benchmark resultater-

Resultaterne kommer fra den same system, som HotHardware modtog, en Alienware Area-51 med Ryzen Threadripper 1950X, og Linus har besluttet sig for at løfte lidt på låget.



Der er sammenlignet fire platforme for at kunne drage en parallel: X399, X299, X370 samt Z270. Samme grafikkort blev benyttet, men alt tyder på langsommere RAM var i spil i ThreadRipper systemet end på X299, X370 og Z270.

Stakken af spil benchmarks, må vi have til gode, da Linus kun testede med Rise of the Tomb Raider. Resultaterne viser en opretgående performance sammenlignet med et Ryzen X370 system, men nedadgående mod Z270 og X299 konfigurationen.

Linus sendte også systemet gennem Cinebench og Blender, som viser noget af den brutale performance ThreadRipper byder på.



Da HotHardware testede samme maskine, skiftede de deres første ThreadRipper engineering sample ud med en retail version, og her var ydelsen forbedret. Se video HER.

Se videoen fra Linus Tech Tips her.