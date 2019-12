AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-24 10:53:49

Her er den officielle release dato for AMD ThreadRipper og deres HEDT platform.

Skal man lytte til Akihabara, så hedder den officielle release dato for AMD ThreadRipper og deres HEDT platform nu 10 august 2017

Akihabara tyder på at have opsnappet den officielle releasedato for AMD ThreadRipper og deres HEDT platform.



Ifølge Akihabara hedder datoen for AMD ThreadRipper og deres HEDT platform 10 august 2017, og dette understøttes af GDM, som har annuleret tidligere pre-orders fra 27 juli i lokale shops – forklaringen er problemer forud for release af ThreadRipper og HEDT platformen. Vi har ikke kunne sporer omtalte issues AMD skulle have med produkterne, men det hører vi nok mere om efter 10 august.



Det forlyder også medierne modtager første batch af Threadripper sammen med en blæser fra populære Noctua med en Noctua TR4 køler



Forventet klokkeset, hvor AMD ThreadRipper og deres HEDT platform officielt releases hedder pt. 22:00 o’clock Japanese time (14:00 London time, 6:00 LA time).

