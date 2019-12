AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-14 10:51:00

Her er priser og specifikationer på AMD ThreadRipper UPDATE

AMD ThreadRipper står og banker på for at komme ind på markedet, og nu er der dukket priser og komplet specs op på kommende super processor fra AMD

Et nyt pressedeck flyder på nettet omkring priserne på den kommende ThreadRipper fra AMD, som er et direkte modspil til Intel og deres high-end processorer. Topmodellen Threadripper 1950X rammer USD MSRP, og entry-level modellen Ryzen 5 1400 169 USD MSRP. Der kommer også en Ryzen 3 1200, men det fremgår ikke at listen, når det handler om priser.

En video er annonceret, hvor Lisa Su gennemgår ThreadRipper.

Priser og specifikationer på AMD ThreadRipper:

Threadripper 1950X

Cores/Threads - 16C/32T

Base Clock - 3.4 GHz

Turbo Clock - 4.0 GHz

Pris - 999 USD

Threadripper 1920X

Cores/Threads - 12C/24T

Base Clock - 3,5 GHz

Turbo Clock - 4,0 GHz

Pris - 799 USD

Ryzen 7 1800X

Cores/Threads - 8C/16T

Base Clock - 3,6 GHz

Turbo Clock - 4,0 GHz

Pris - 499 USD

Ryzen 7 1700X

Cores/Threads - 8C/16T

Base Clock - 3,4 GHz

Turbo Clock - 3,8 GHz

Pris - 399 USD

Ryzen 7 1700

Cores/Threads - 8C/16T

Base Clock - 3,0 GHz

Turbo Clock - 3,7 GHz

Pris - 329 USD

Ryzen 5 1600X

Cores/Threads - 6C/12T

Base Clock - 3,6 GHz

Turbo Clock - 4,0 GHz

Pris - 249 USD

Ryzen 5 1600

Cores/Threads - 6C/12T

Base Clock - 3,2 GHz

Turbo Clock - 3,6 GHz

Pris - 219 USD

Ryzen 5 1500X

Cores/Threads - 4C/8T

Base Clock - 3,5 GHz

Turbo Clock - 3,7 GHz

Pris - 189 USD

Ryzen 5 1400

Cores/Threads - 4C/8T

Base Clock - 3,2 GHz

Turbo Clock - 3,4 GHz

Pris - 169 USD

Ryzen 3 1300X



Cores/Threads - 4C/4T

Base Clock - 3,5 GHz

Turbo Clock - 3,7 GHz

Pris - ----

Ryzen 3 1200

Cores/Threads - 4C/4T

Base Clock - 3,1 GHz

Turbo Clock - 3,4 GHz

Pris - ----

Ved første øjekast imponerede priser set ud fra potentiel performance. Vi glæder os til at vise jer reviews af ThreadRipper serien.

Se et Tweet fra AMD UK HER