AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-01 09:12:17

Intel 10-nm Cannon Lake chips forsinkes endnu en gang

Hvad der kunne have ´været et brag af et 10-nanometer "Cannon Lake" launch i 2018, ser nu ud til at være rykket frem til 2019. På trods af Intel hævder de allerede har sat deres 10-nanometer "Cannon Lake" i produktion.

Hvad der kunne have ´været et brag af et 10-nanometer "Cannon Lake" launch i 2018, ser nu ud til at være rykket frem til 2019. På trods af Intel hævder de allerede har sat deres 10-nanometer "Cannon Lake" i produktion, så lader det alligevel ikke til de når frem til retail i i 2018.



Intel CEO, Brian Krzanich har flere gange meldt om forsinkelser, og det lader altså til Intel udskyder 10-nanometer "Cannon Lake" launch noget tid endnu for ikke at søsætte så stort et release med potentielle bugs og andet utøj.



Intel er ikke blege for at være lidt selvhøjtidelig, og mener deres 10-nanometer tech, vil overskygge det vi ser fra Samsung og TSMC grundet blandt andet flere features m.v. På trods af et skeptisk modtagelse hos Samsung, hævder føromtalte Krzanich, at de siden release af 14-nanometer, har forøget performance med 70 %. Derfor mener Krzanich Samsung godt kan forberede sig på at miste markedsandele.



Pat Moorhead, principal analyst hos Moore Insights, kommenterede på dette overfor PCWorld, og viste sig ganske tilfreds med Intels udskydelse mht. 10-nanometer "Cannon Lake" lancering:



"I was glad to see Intel reset 10nm shipment expectations to volumes in 2019 and believe in the future Intel will try to decouple transistors and nodes from shipping products and lean into advanced packages,"



”Chipzilla is shipping 10nm products right now but in low volume. Apparently it has more work to do before it can ship Cannon Lake and other 10nm CPUs in volume. In the meantime, Intel plans to continue optimising its 14nm product lines”



Forsinkelsen rammer bredt i markedet, og blandt andet vil de kommende MacBook Pro modeller altså ikke få glæde af 10-nanometer i indeværende år. Nuværende MacBook Pro, er også begrænset til 16GB RAM grundet nuværende CPU, som ikke understøtter LPDDR4. Dette ændres også med ankomst af 10-nanometer.



Vi holder vejret lidt endnu.