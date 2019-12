AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-13 11:11:44

Intel 10nm Cannon Lake udvikling er tilbage på sporet

Det forlyder Intel har ryddet de sidste forhindringer af vejen, og nu kan give fuld gas med hensyn til Coffey Lake og 2nd-generation Ice Lake

Intel har spyttet en skøn opdatering ud på deres Twitter profil, som denne gang omhandler deres kommende 9th generation Core Cannon Lake processor. Der er har været mange bump på vejen for Intel og deres overgang til 10nm, men nu skulle de værste forhindringer være ryddet af vejen. Det samme tyder på gælder Ice Lake arkitekturen, som bliver deres såkaldte 2nd-generation Ice Lake CPU. Sammen med Coffee Lake arkitekturen formodes også at komme Intels første 6-core/12-thread CPU, som er henvendt til mainstream consumer, og her er forventningerne store både hos medierne og Intel.



Release af Intels Coffee Lake processorer hedder pt. august 2017.