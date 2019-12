AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-17 18:48:07

Intel 10nm Sunny Cove 10th Gen Ice Lake performance resultater lækket.

Alt imens AMD I den grad tiltrækker opmærksomheden på grund af deres AMD Ryzen 3000 og kommende Navi, har Intel ikke tænkt sig at smide håndklædet i ringen.

Nye leaks løfter sløret for Intel 10nm Sunny Cove 10th Gen Ice Lake ES CPU Single Core performance. Tallene viser lignende performance som en 5.3 GHz 9700K ved 3.7 GHz. I samme omgang er der kommet flere informationer om Intel Comet Lake.



Intels 10nm Sunny Cove er endnu ikke set i aktion, i det mindste ikke i et slutbrugerprodukt, da de lige er begyndt at sende ud. Mens vi har set offentlige demoer, ser det ud til påståede resultater fra Engineerings samples (ES) baseret på Sunny Cove arkitekturen, Ice Lake, er blevet lækket i CPU-Z sammen med Intels Comet Lake og AMD Ryzen 3000 processorer.



Under annonceringen af deres 10nm Sunny Cove arkitektur på Computex, afslørede Intel, at de har opnået en 18% IPC forbedring med visse workloads, der viser en IPC forbedring på op til 40% over Skylake arkitekturen. Nu, som med AMD’s påstand om 15% IPC forbedring, er der ingen uafhængige kilder til at bekræfte Intels tal på 18% IPC uplift, så vi må vente til begge chipproducenter lancerer deres respektive produkter på markedet.



Mens vi venter på, at disse produkter lanceres, har et kinesisk forummedlem skrevet hvad der synes at være flere AMD- og Intel chips samlet - og med deres single-core performance numre i CPU-Z benchmark. Chipperne omfatter AMDs Ryzen 3000 serie processorer og Intels ES chips, der vil blive præsenteret i 10. Gen Comet Lake og Ice Lake familien.



Fra og med AMD Ryzen 3000 serien har brugeren opført tre chips, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X og Ryzen 7 3800X. Ryzen 5 3600X leverer en score på 609 point med en maksimal clock på 4,5 GHz, Ryzen 7 3700X giver en score på 622 point med en maksimal clock på 4,6 GHz og Ryzen 7 3800X giver en score på 635 point med en maks. på 4,7 GHz.



Nu kan man måske undre sig over, hvorfor disse clock hastigheder er højere end de maksimale boost clocks, som AMD har angivet. Årsagen er, at hver chip har Precision Boost Overdrive, som leverer et 100-200MHz ekstra boostområde over standard boost frekvensen. Så vil hver chip køre med en højere boostfrekvens på tværs af så mange kerner som muligt, og da det specifikke CPU-Z benchmark tools kun bruger én kerne, var frekvensen for en enkelt kerne alene. Med det sagt, leverer AMD’s Ryzen 7 2700X en score på 488 point ved 4,35 GHz, mens Core i9 9900K ender med 600 point med 5GHz.



Når vi går videre til Intel ES chips, skal vi runde 10nm Sunny Cove baserede Ice Lake CPU'er.

Der er to chips opført, Core i7-1065G7 (4 kerner / 8 tråde) og en beta 6 kernet, 12 thread uden kodenavn koblet på. Core i7-1065G7 opererer på 3,7 GHz og scorer 639 point. Til sammenligning scorer Core i7-9700K med en overclocket frekvens på 5,3 GHz, 645 point og referencen Core i9-9900K, scorer omkring 600 point.



Den 6 kernet Sunny Cove har en lavere frekvens på 3,6 GHz og scorer 630 point, som stadig er på lige fod som en 5.2 GHz Kaby Lake-S og Ryzen 7 3800X på 4,7 GHz. Hvis disse resultater er holder vand, kan Intel efter en årrække uden større IPC opgradering - endelig få en stor arkitektur forbedring i form af Sunny Cove på 10. generations processorer.



Intel har ikke nævnt det store om en 6 kernet, 12 thread CPU, men hvis dette leak taler sandt, så kan vi måske se denne chip i aktion i 2020, da indeværende år kun har quad-core-dele i 10. Gen Ice Lake familien. Endelig får vi en enkelt Comet Lake, som også er en ES chip med 8 kerner og 8 tråde. Chippen er baseret på et 14nm ++ Coffee Lake design og ikke på den mere avancerede 10nm Sunny Cove arkitektur.



Chippen blev spottet ved 5,2 GHz og scorede 640 point, som kun er 5 point under Core i7-9700K. I betragtning af at 9700K og den nævnte Comet Lake-S vil være meget ens med hensyn til arkitektur, og den eneste gevinst, som sidstnævnte ville modtage ville være fra frekvensopløftninger, synes scoren meget sandsynlig.



Med det hele sagt, anbefaler vi at tage omtalte leaks med et sundt forbehold.

Kilde & Billeder

Intel, Baidu