AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-15 11:26:01

Intel 9th Gen processorer - Verdens bedste til gaming?

Vi har denne mandag en særudgave af Tweak News klar grundet Intels lancering af Intel 9th Gen processorerne. Intels 9. generations Coffee Lake refresh byder bl.a. på Core i9 flagskibs CPU og 9. Generation Basin Fallas refresh med 18 kernet i9 9980XE flagskibs CPU.

Intels 9. generation core familie kommer først og fremmest til at overtage mainstream markedet, hvorfor den også er den første som vi vender.



I denne serie kommer vi til at opleve tre oplåste SKUer:



- Core i9-9900K

- Core i7-9700K

- Core i5-9600K



Intel brander den nye 9. generation som værende bygget til gamere, så forventningerne er allerede i top her på Tweak.



Læs vores dybdegående artikel om lanceringen: Intel annoncerer officielt deres 9. generation Coffee Lake refresh.

Se vores videogennemgang herunder:

