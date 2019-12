AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-25 09:12:52

Intel Coffee Lake CPUer bliver kompatible med LGA1151 bundkort

Lad os slå fast med 7” søm fra starten. Dette er KUN på rygteplan, men det gør det bestemt ikke mindre interessant. Seneste informationer/rygter om Intels kommende Coffee Lake CPU, bliver formentlig en Intel Core i5 processor med 6 cores og 6 threads

Lad os slå fast med 7” søm fra starten. Dette er KUN på rygteplan, men det gør det bestemt ikke mindre interessant. Seneste informationer/rygter om Intels kommende Coffee Lake CPU, bliver formentlig en Intel Core i5 processor med 6 cores og 6 threads samt en frekvens på 3.50 GHz. Nu støder der så flere informationer til, som denne gang kommer fra Sisoftware (Computer analysis, diagnostic and benchmarking software), som omtaler en kommende Intel Coffee Lake CPU kunne være kompatibel med nuværende LGA1151 bundkort, og dermed alle bundkort baseret på Intel 100 chipsets og nyeste Intel 200.



Det er ikke nogen stor overraskelse, at nyeste bundkort med 200 series chipset, ikke har været en brangende stor sællert, så om det er et helt planlagt valg står hen i det uvisse. Holder dette vand, så kunne det tyde på alt det skal til, er en BIOS opdatering, og vupti, så spiller en potentiel kommende Coffee Lake CPU som fod i hose. Men sender det så et nyt problem i retning mod en nyt Intel 300 chipset?



Som det fremgår af lækkert screenshots, som ser man en Intel Coffee Lake 6 Core CPU testet på et bundkort til Kaby Lake S platformen med et 200 chipset series. Det betyder altså muligheden for afvikling af en Intel Coffee Lake på Intel 100/200 baseret bundkort.

Vi følger spændt med på sidelinjen.

Credit: techpowerup

Image credit: techpowerup - Intel