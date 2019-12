AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-03-14 13:32:53

Intel Comet Lake spottet i Linux Drivers

Intel’s næste generation desktop processorer med kodenavn ”Comet Lake”, skulle angiveligt være på vej til at blive released, efter der er fundet ledetråde i Linux Drivers.

Comet Lake byder på op til 10 kerner, og skal blandt andet erstatte i9 9900k. Det skal dog nævnes, at Comet Lake stadig er bygget på Intel’s 14nm++ teknologi, og er i bund og grund en modificeret version af Skylake arkitekturen, med 9. gen GT1 og GT2 integreret grafik.

Vi må altså stadig vente på at Intel for alvor hopper på 10nm vognen, hvilket de efter sigende skulle gøre med næste generation ”Ice Lake” processorer, der gerne skulle udkomme hen mod slutningen af året.

Comet Lake må ses som at være et modsvar på AMD’s kommende Ryzen 3000 processorer, hvilket rygtes til at lande med 6 kerner og helt op til 16 kerner. Læs mere om Ryzen 3000 her



Billeder og kilde: Guru3d