Intel Core i7-1065G7 – 10nm Ice Lake på vej. Overhaler 12nm Picasso Ryzen 7 3750H i benchmarks

Processorkrigen hersker for fuld damp, og nu handler det ikke kun om AMD’s Ryzen 3000. Intels nyeste 10nm Ice Lake Core i7-1065G7 er spottet via PassMark databasen, sammen med resultater, der slår AMD’s 12nm Picasso Ryzen 5 3500U og Ryzen 7 3750H ud på sidebanen.

Intels 10nm Core i7-1065G7 har tidligere vist sit ansigt, hvor vi så den præstere via en Dell XPS 13 7390 2-in-1, der scorede godt på Geekbench. Nu er et andet benchmarkresultat blevet spottet, og denne gang i PassMark af TUM_APISAK (via NotebookCheck). PassMark resultatet af i7-1065G7 er siden blevet fjernet, men et cachelagret resultat er tilgængeligt, som er fremvist herunder.

Hvis vi sammenligner performance med Intels egen Core i9-8950HK, kan vi se, at i 15W chip er det faktisk muligt at levere samme ydeevne som den ulåste mobile SKU. Core i9 er en 6 core og 12 thread CPU, så multi-thread benchmark performance ville normalt være højere. Men forskellen er ikke så markant, og en 6 core, 12 thread Ice Lake, ville let kunne overgå Core i9-8950HK mens den ville være mere energieffektiv.



På trods af Core i7-1065G7 har en lavere base clock på 1,3 GHz, scorer Core i7-1065G7 2625 point i single thread testen, der outperformer Ryzen 5 3500U med en score på 1818 på 2,1 GHz.

Med hensyn til single thread performance, er Ryzen 5 3500U bagefter med 807 point, da Core i7-1065G7 trækker fremad med næsten 30%. Det er også værd at nævne Core i7-1065G7 har en højere turbo clock på 3,9 GHz sammenlignet med Ryzen 5 3500Us turbo clock på 3,7 GHz.

Intel Core i7-1065G7 Versus AMD Ryzen 5 3500U (Image Credit: NotebookCheck)



Både Core i7-1065G7 og Ryzen 5 3500U indeholder fire kerner og otte tråde, men Core i7-1065G7 klarer at smide en score på 10316 sammenlignet med Ryzen 5 3500U og 8042 point. I dette tilfælde overgår Core i7-1065G7 AMD’s Ryzen 5 3500U med 2274 point eller 22%.



Intels 10nm proces forventes at medføre forskellige effektivitetsforbedringer over hele paletten, og det er tydeligt fremvist i PassMark resultaterne. Både Core i7-1065G7 og Ryzen 5 3500U er 15W processorer, men Intel modparten klarer også at outperformae Ryzen 7 3750H, en 35W chip, på trods af at den kører med lavere clock hastighed.



Intel hævder, at Sunny Cove arkitekturen vil medbringe 18% IPC forbedring i forhold til Skylake, men set ud fra Skylake har fire år på bagen, er sammenligningen ikke helt optimal som reference.

AMD’s seneste Zen 2 mikroarkitektur bragte en 15% IPC forbedring med sig.



Det er værd at bemærke AMD chipsene i sammenligningen, Ryzen 5 3500U og Ryzen 7 3750H, er baseret på Zen + -mikroarkitekturen, og mdermed bygget på 12nm noden, og ikke AMD’s nyeste Zen 2 arkitektur, bygget på TSMC’s nyeste 7nm. Sammen med Sunny Cove, vil Intels kommende Gen11 iGPU'er være head-to-head i toppenmed AMD’s Vega og kommende Navi iGPU'er.



Intels 10nm proces har længe siden været under udvikling, men kun nogle få mobile enheder nåede produktionsfasen. Intel har gjort det klart, at alt over 28W, quad-core, og 8 threads, kommer til at vente på 10nm processen er videreudviklet. Indtil videre har Intel kun frigivet en enkelt processor bygget på 10nm noden, Cannon Lake Core i3-8121U.

Under Computex 2019 annoncerede Intel en række mobile platforme og bærbare, der vil udnytte deres kommende 10nm Ice Lake processorer. Disse brandes som 10th Generation Core familien.

Intel forklarede i samme omgang, at de snart er at finde i butikkerne.

