AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-11 14:23:24

Intel Core i7-8700K benchmarks spottet

Intel Core i7-8700K benchmarks spottet, men de første resultater virker ikke voldsomme. Dog skal man nok tage informationerne med et vist forbehold.

Vanen tro, kommer rygter og leaks forud for officielle releases, og det gør sig naturligvis også gældende for kommende Core i7-8700K. Informationerne stammer denne gang fra Karl Morin, en canadisk tech journalist, som har fundet frem til en HP Omen desktop PC udstyret med en 8700K CPU, hvilket altså bunder ud i de første benchmarks på Core i7-8700K. De lækkede screenshots er af dårlig kvalitet, men stadig gode nok til vi kan få glæde af de tidlige benchmarks.

Et andet medie melder sig også på banen, Geekbench, som fremviser data på et af de kommende Z370 EVGA bundkort med en 8700K monteret. Her minder ydelsen om Intels egen 7700K i single-core performance og en tand bedre i multi-core grundet 2 cores mere.

Kilde: Karl Morin



En tur forbi Reddit, afslører billeder af en 8700 non-K variant. Her vises CPU’en fra sammenlignet med Intels 7th generation Kabylake CPU.

Kilde Reddit



Blikket vendt i retning af GIGABYTE, viser en producent, der gør meget ud af at hype for deres kommende Z370 Ultra Gaming bundkort, og dermed klargjort til Intels nye Coffeelake-S processorer, som officielt lanceres 5 oktober.



