AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-04 07:56:10

Intel Core i9 processorer lanceret til bærbare

Første omtale af Intels nye processorer ti bærbare, blev første gang omtalt i november 2017. Målet fra Intels side var performance til de mobile kæmper, og det lader det til de er på vej til at opfylde.

Intel har officielt annonceret deres Core i9 CPU’er til laptops, og med på vejen, er Intel ikke bange for at tale med store ord om deres nyeste Core i9 CPU.



“The best gaming and creation laptop processor Intel has ever built”



Intels nyeste 8th Generation Core i9, i7 og i5 processorer til laptops, er baseret på Coffee Lake platformen, og produceret på en 14nm process for at kunne levere smæk for skillingerne. Ifølge producenten, kan man forvente op imod 29 procent bedre performance sammenlignet med 7th Generation chips, og op imod 41 procent bedre gaming performance.



8th Gen Intel Core i9-8950HK, bliver flagskibet blandt de nye drenge i klassen. Den bliver ligeledes Intels første mobile CPU med seks cores og 12 threads. Intel Core i9-8950HK er ligeledes ulåst, og dermed en potentiel mulighed for at kunne overclocke den. Intel Core i9-8950HK kommer også med Intels Thermal Velocity Boost, som automatisk hæver clock frekvensen op til 200 MHz, hvis temperaturen vel og mærke er lav nok. Dermed opnår du en potentiel frekvens med Turbo Boot på 4.8 GHz.



Intel føjer også understøttelse af Optane til deres nye 8th Generation mobile og desktop platforme.

Producentens OEM partere, skulle ifølge mange medier, havde produkter på vej, som huser de nye Intel processorer, og producenter som Samsung, har allerede annonceret kommende gaming maskiner, som drager nytte at de nye mobile CPU’er med seks cores og 12 threads.